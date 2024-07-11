Trabzonspor'dan Gigot için son görüşme!

Trabzonspor, Marsilya forması giyen Samuel Gigot'un transferi için son bir görüşme yapacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'dan Gigot için son görüşme!
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11 Temmuz 2024 09:18
Stoper transferini kampa yetiştiremeyen Trabzonspor'da, bu kadar beklenmişken listedeki en iyi ismin takıma kazandırılması hedefleniyor. O oyuncu; Samuel Gigot. Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği 30 yaşındaki Fransız oyuncu konusunda süreç yılan hikayesine dönmüştü.

KARARSIZ BİR TUTUM SERGİLİYOR

Bordo-Mavililer, Marsilya ile 3.5 milyon Euro civarında bonservis karşılığında anlaşmasına rağmen, oyuncu tarafı kararsız bir tutum sergiliyor. İlk başta Trabzonspor'un verdiği maaş teklifine sıcak bakan, ancak sonrasında "Biraz beklemek istiyorum" diyen Gigot'un kafasını karıştıran nokta; Suudi Arabistan'dan önerilen yüksek rakam.

TRABZONSPOR'DAN SON GÖRÜŞME

Marsilya'nın yeni sezon planlamasında yer almayan Gigot ile Trabzonspor Yönetimi son bir görüşme gerçekleştirecek. Burada yıldız oyuncudan bir an önce net kararını iletmesi istenecek.

Gigot'tan gelecek cevaba göre Trabzonspor stoper transferinde diğer alternatiflere geçecek. Bordo-Mavililer, Gigot işinin daha fazla uzamasını kesinlikle istemiyor.

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