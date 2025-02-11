Trabzonspor'dan Başakşehir'e gitti

Trabzonspor ile Başakşehir, Umut Güneş'in transferi için 2.3 milyon euro karşılığında anlaştı. Transfer tamamlandı. Transfer bugün açıklanacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan Başakşehir'e gitti
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11 Şubat 2025 11:34
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor'da takımda düşünülmeyen futbolcular ile ayrılıklar devam ediyor.

Bordo mavili takıma Alanyaspor'dan transfer edilen Umut Güneş, bordo mavili takımla ikas Eyüpspor maçında son kez sahaya çıktı. RAMS

Başakşehir, Trabzonspor'dan Umut Güneş'i transfer etti. Transfer, 2.3 milyon euro bonservisle gerçekleşti.

Transferin resmi açıklaması gün içerisinde yapılacak.


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