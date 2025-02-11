Trabzonspor'dan Başakşehir'e gitti

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor'da takımda düşünülmeyen futbolcular ile ayrılıklar devam ediyor.
Bordo mavili takıma Alanyaspor'dan transfer edilen Umut Güneş, bordo mavili takımla ikas Eyüpspor maçında son kez sahaya çıktı. RAMS
Başakşehir, Trabzonspor'dan Umut Güneş'i transfer etti. Transfer, 2.3 milyon euro bonservisle gerçekleşti.
Transferin resmi açıklaması gün içerisinde yapılacak.
Bordo mavili takıma Alanyaspor'dan transfer edilen Umut Güneş, bordo mavili takımla ikas Eyüpspor maçında son kez sahaya çıktı. RAMS
Başakşehir, Trabzonspor'dan Umut Güneş'i transfer etti. Transfer, 2.3 milyon euro bonservisle gerçekleşti.
Transferin resmi açıklaması gün içerisinde yapılacak.
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