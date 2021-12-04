Trabzonspor'dan Albert Gudmundsson'a yakın takip

Trabzonspor Futbol İzleme Komitesi Albert Gudmundsson'u yakın takibe aldı.



Hollanda'da AZ Alkmaar forması giyen ve İzlanda Milli Takımı'nda da oynayan 1997 doğumlu Gudmundsson'un kulübüyle sözleşmesi 6 ay sonra bitiyor.



Esas mevkisi sağ ön olan fakat solda da görev yapabilen 24 yaşındaki İzlandalı yıldız, 21 maçta 4 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı. Bordo-Mavililer, diğer isimlerdeki gelişmelere göre Gudmundsson için de girişim yapabilir.





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