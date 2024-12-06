Trabzonspor'da yönetime tepki!

Trabzonsporlu taraftarlar, Kasımpaşa maçında, "Yönetim istifa" tezahüratı yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da yönetime tepki!
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06 Aralık 2024 22:05
Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşan Trabzonspor'da taraftarlardan yönetime tepki geldi.

Bordo-mavili taraftarlar, takımlarının uzatma dakikalarında 3-2 yenik duruma düşmesinin ardından, "Yönetim istifa" tezahüratı yaptı.

Kasımpaşa'nın uzatma dakikalarında attığı gol, daha sonra VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal oldu ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

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