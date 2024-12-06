Trabzonspor'da yönetime tepki!

Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşan Trabzonspor'da taraftarlardan yönetime tepki geldi.
Bordo-mavili taraftarlar, takımlarının uzatma dakikalarında 3-2 yenik duruma düşmesinin ardından, "Yönetim istifa" tezahüratı yaptı.
Kasımpaşa'nın uzatma dakikalarında attığı gol, daha sonra VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal oldu ve karşılaşma 2-2 sona erdi.
Bordo-mavili taraftarlar, takımlarının uzatma dakikalarında 3-2 yenik duruma düşmesinin ardından, "Yönetim istifa" tezahüratı yaptı.
Kasımpaşa'nın uzatma dakikalarında attığı gol, daha sonra VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal oldu ve karşılaşma 2-2 sona erdi.