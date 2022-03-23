Trabzonspor'da Siopis yine damga vurdu

Trabzonspor'un Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Siopis, her hafta lige damgasını vurmaya devam ediyor.



Hamsik'in sakatlığında ilk 11'in değişilmez ismi haline gelen Siopis, Süper Lig'in 30. haftasına damga vurdu. Rize maçında Trabzonspor'un en çok koşan oyuncusu olan Yunan yıldız, kazandığı 15 ikili mücadele ile zirvede yer aldı.



Bakasetas'la birlikte Yunanistan Milli Takımı'na giden Siopis, bu sezon Bordo-Mavili formayla 33 resmi karşılaşmada görev yaptı, 1719 dakika süre aldı.









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