Trabzonspor'da sakatlık kabusu!

Trabzonspor'da Abdullah Avcı sonrası göreve gelen teknik direktör Şenol Güneş, takımı toparlamaya çalışırken en büyük sorunu sakatlıklar nedeniyle yaşıyor.
Takımı fizik olarak düşük bir seviyede devralan tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, kas sakatlıklarının önüne geçmek için ufak ufak yüklemeler yapsa da, oyuncu grubu buna olumsuz geri dönüş yapıyor. Savic, Ozan Tufan, Batagov, Cihan ve Umut Bozok'un ardından Denswil de üst adalesinden sakatlandı.
Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan ikilisi de daha önce sakatlık yaşamıştı. Özellikle savunma hattında 3 stoperin sakat olması nedeniyle elde sadece yeni transferlerden Serdar Saatçi ve genç Ali Şahin Yılmaz kaldı. Aylar sonra takımla idmanlara başlayan Hüseyin'in ise Hatayspor kadrosunda olması zor gözüküyor.
LUNDSTRAM İLE ÖZEL GÖRÜŞME
Stoper bölgesindeki üst üste sakatlıklar sonrası Mendy yine savunmanın merkezinde oynayacak. Yanında ise Serdar Saatçi'nin ilk kez 11'de başlaması bekleniyor. Orta sahada Okay'ın yeri garanti. Yanında Lundstram formaya yakın duruyor. Teknik direktör Şenol Güneş, tecrübeli futbolcunun oyun görüşü ve pas kalitesinden memnun. Ancak daha temaslı oynamasını istiyor. Bu doğrultuda başarılı hoca, Lundstram ile özel bir görüşme yaptı ve isteklerini aktardı.
Takımı fizik olarak düşük bir seviyede devralan tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, kas sakatlıklarının önüne geçmek için ufak ufak yüklemeler yapsa da, oyuncu grubu buna olumsuz geri dönüş yapıyor. Savic, Ozan Tufan, Batagov, Cihan ve Umut Bozok'un ardından Denswil de üst adalesinden sakatlandı.
Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan ikilisi de daha önce sakatlık yaşamıştı. Özellikle savunma hattında 3 stoperin sakat olması nedeniyle elde sadece yeni transferlerden Serdar Saatçi ve genç Ali Şahin Yılmaz kaldı. Aylar sonra takımla idmanlara başlayan Hüseyin'in ise Hatayspor kadrosunda olması zor gözüküyor.
LUNDSTRAM İLE ÖZEL GÖRÜŞME
Stoper bölgesindeki üst üste sakatlıklar sonrası Mendy yine savunmanın merkezinde oynayacak. Yanında ise Serdar Saatçi'nin ilk kez 11'de başlaması bekleniyor. Orta sahada Okay'ın yeri garanti. Yanında Lundstram formaya yakın duruyor. Teknik direktör Şenol Güneş, tecrübeli futbolcunun oyun görüşü ve pas kalitesinden memnun. Ancak daha temaslı oynamasını istiyor. Bu doğrultuda başarılı hoca, Lundstram ile özel bir görüşme yaptı ve isteklerini aktardı.