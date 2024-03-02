Trabzonspor'da Onuachu ve Trezeguet fırtınası!

Trabzonspor'un skor yükünü bu sezon yabancı oyuncular çekiyor. Bordo-mavililer şu ana dek 43 ligde ve 9 kupada olmak üzere 52 gol kez fileleri havalandırırken, 38 gol yabancılardan, 12 gol yerlilerden geldi.
Süper Lig'deki 43 golün 33'ünü yabancı isimler kaydetti. Türkiye Kupası'nda ise gollerin 5'ini yabancı futbolcular attı. Southampton'dan kiralık olarak bordo-mavili formayı giyen Paul Onuachu takımın en skorer ismi konumunda.
Nijeryalı forvet tamamı ligde olmak üzere 9 gol attı, 3 de asist yaparak 12 gole direkt etki etti. Trezeguet 8 kez fileleri havalandırdı. Mısırlı kanat oyuncusunun 7'si lig, 1'i kupa olan skorlarına ligdeki 2 gol pası da eşlik etti. Üçüncü en skorer yabancı Bakasetas, devre arasında ayrıldığında 5 golü çoktan rakip filelere göndermişti.
Enis Destan 8 kez fileleri havalandırarak yerli isimler arasında en skoreri olmayı başardı. 21 yaşındaki santrfor bu gollerin 5'ini ligde, 3'ünü kupada kaydetti, toplamda 4 de asiste imzasını atarak 12 gole direkt etkide bulundu.
Süper Lig'deki 43 golün 33'ünü yabancı isimler kaydetti. Türkiye Kupası'nda ise gollerin 5'ini yabancı futbolcular attı. Southampton'dan kiralık olarak bordo-mavili formayı giyen Paul Onuachu takımın en skorer ismi konumunda.
Nijeryalı forvet tamamı ligde olmak üzere 9 gol attı, 3 de asist yaparak 12 gole direkt etki etti. Trezeguet 8 kez fileleri havalandırdı. Mısırlı kanat oyuncusunun 7'si lig, 1'i kupa olan skorlarına ligdeki 2 gol pası da eşlik etti. Üçüncü en skorer yabancı Bakasetas, devre arasında ayrıldığında 5 golü çoktan rakip filelere göndermişti.
Enis Destan 8 kez fileleri havalandırarak yerli isimler arasında en skoreri olmayı başardı. 21 yaşındaki santrfor bu gollerin 5'ini ligde, 3'ünü kupada kaydetti, toplamda 4 de asiste imzasını atarak 12 gole direkt etkide bulundu.
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