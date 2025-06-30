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Trabzonspor'da Onuachu imzaya geliyor!

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Paul Onuachu'yu bu kez bonservisiyle kadrosuna kattı; yıldız golcü bugün Türkiye'ye geliyor.

calendar 30 Haziran 2025 13:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da Onuachu imzaya geliyor!
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Trabzonspor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giyen Paul Onuachu'yu bu kez bonservisiyle kadrosuna katıyor.

İngiltere Premier Lig ekibi Southampton'dan transfer edilen 31 yaşındaki Nijeryalı golcü, bugün Türkiye'ye gelecek. Bordo-mavili kulüp, Onuachu transferini geçtiğimiz cuma günü resmen açıklamıştı.

Fatih Tekke yönetimindeki Karadeniz ekibi, 3 yıllık sözleşme imzalayacağı tecrübeli forveti kamp dönemine yetiştirmeyi hedefliyor. Yeni sezonda hücum hattında kilit rol üstlenmesi beklenen Onuachu'nun, birkaç gün içinde takıma katılması planlanıyor.

WOOH İÇİN SONA GELİNDİ



Trabzonspor'da savunmaya yapılacak takviye de netleşmek üzere. Rennes forması giyen Kamerunlu stoper Christopher Wooh için görüşmelerde sona gelindi. 23 yaşındaki futbolcunun transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.




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