Trabzonspor'da hedef Jeremie Boga!

Trabzonspor devre arasında hem savunmasını hem de hücum hattını güçlendirmek istiyor.



Scout ekibinden Eren Mert ile Orhan Kaynak futbolcu takibi için Fransa'ya gitmişti. İkilinin hedefinde sol kanat Jeremie Boga ve hücum oyuncusu Wesley Said vardı.



İLK HAMLE: BOGA

Yönetim, ilk hamleyi Boga için yapma kararı aldı. Yaz transfer döneminde de gündeme gelen Jeremie Boga, Trabzonspor'un radarından düşmedi. 28 yaşındaki Fildişi Sahilli sol kanat oyuncusu, teknik direktör Fatih Tekke'nin öncelikli hedefleri arasında bulunuyordu.Ancak Nice kulübü ile yapılan girişimlerden sonuç alınamamıştı. Zaman zaman yedek kalan oyuncunun 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 1.72 boyundaki futbolcu, sol kanadın yanı sıra 10 numara ve forvet arkası Jeremie pozisyonlarında da görev yapabiliyor.Bordo mavililer, devre arasında ilk hamlesini Boga için yapacak. Teknik direktör Fatih Tekke, tecrübeli futbolcu için birkaç kez "Almak istiyoruz" açıklamasını yapmıştı.Boga, bu sezon Nice formasıyla Ligue 1'de 18 maçta görev yaptı. 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.