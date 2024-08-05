Trabzonspor'da forvet düğümü çözülüyor: Onuachu

Paul Onuachu konusunda Southampton'dan Trabzonspor'a geri dönüş yapıldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da forvet düğümü çözülüyor: Onuachu
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05 Ağustos 2024 12:04
Son güncelleme 05 Ağustos 2024 12:37
Trabzonspor'da forvet transferinde yoğun hareketlilik yaşanıyor. Golcü sorununu artık çözmek isteyen Bordo-Mavili yönetim, son 1 haftadır özellikle Weghorst için ciddi mesai harcamıştı. Hollandalı santrforu pek çok konuda ikna eden Fırtına, bir yandan da Burnley ile pazarlıklarını sürdürüyor. Weghorst ile Ajax da yakından ilgileniyor.

YENİDEN GÖRÜŞME TALEBİ

Paul Onuachu konusunda Southampton'dan Trabzonspor'a geri dönüş yapıldı. Aylardır uzlaşmaz bir tavır sergileyen ve 2.01'lik yıldıza başka teklif olmamasına rağmen 10 milyon Euro bonserviste direten İngiliz ekibi, Bordo-Mavili kulüple yeniden görüşmek istedi.

ONUACHU BASKI YAPIYOR

Trabzonspor, en son bonuslarla 7 milyon Euro'ya çıkarken, bu rakamın bir miktar daha artabileceği öğrenildi. Eğer Southampton beklenen indirimi yaparsa, tarafların orta noktada buluşması bekleniyor. Paul Onuachu'nun da kulübüne son virajda ciddi baskı yaptığı ve Trabzonspor'a gitme konusundaki ısrarını yinelediği belirtildi. Fırtına'da forvet düğümü hafta içinde çözülebilir.

Southampton'ın kampa çağırdığı Onuachu, hazırlık maçlarında forma giymezken, ayrılık talebini hocasına da iletti.

WEGHORST İÇİN RAKİP AJAX

Karadeniz devi, transferde gözünü forvet hattına çevirdi. Bordo-mavililer transfer etmeyi çok istediği Wout Weghorst için Hollanda'nın Ajax kulübü ile yarışıyor.

Weghorst ile şartlar konusunda anlaşan Trabzonspor, İngiliz ekibi Burnley ile bonservis pazarlığına devam ediyor. 8 Ağustos tarihinde Rapid Wien ile oynanacak olan Avrupa Ligi maçına kadar bu bölgeye en az bir takviye yapmak isteyen bordo-mavililer, Weghorst için yoğun mesaisini sürdürüyor. Daha önce Weghort ile yapılan görüşmelerde şartlar konusunda anlaşma sağlanmıştı. Türkiye'yi yakından tanıyan deneyimli forvet de gelmeye sıcak bakıyor. Şu anda Trabzonspor, Burnley kulübünün istediği bonservis rakamlarını aşağı seviyeye çekmeye çalışıyor. Ancak Hollanda ekibi Ajax'ın da Weghorst'u kadrosuna katma konusunda devreye girmesi nedeniyle henüz istenilen sonuca ulaşılamadı.

 

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