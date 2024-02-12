Trabzonspor'da Enis Bardhi'ye tepki

Trabzonspor'un Hatayspor ile oynadığı maçta Makedon futbolcu Enis Bardhi tribünlerden tepki gördü.
Maçın 36. dakikasında topu orta sahada kapan ve ceza alanı önünden şutunu çeken Bardhi'nin ayak dışıyla denediği şut oldukça etkisiz kaldı.
Bardhi'nin etkisiz şutunun ardından tribünde bulunan Trabzonsporlu taraftarlar Makedon futbolcuyu ıslıkla protesto etti.
Maçın 36. dakikasında topu orta sahada kapan ve ceza alanı önünden şutunu çeken Bardhi'nin ayak dışıyla denediği şut oldukça etkisiz kaldı.
Bardhi'nin etkisiz şutunun ardından tribünde bulunan Trabzonsporlu taraftarlar Makedon futbolcuyu ıslıkla protesto etti.