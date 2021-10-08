Trabzonspor'da Edgar le'nin sözleşmesi uzatılıyor

Trabzonspor'da savunmanın bel kemiği Edgar Ie'nin mukavelesi sezon sonunda bitecek.Ancak oyuncuyla yapılan anlaşma gereği kulübün yıl sonunda sözleşmeyi tek taraflı olarak bir yıl daha uzatma hakkı bulunuyor.Bunu kullanma kararı alan Bordo-Mavili yönetim yine aynı sözleşme gereği oyuncuya uzatılan her yıl için 800 bin Euro ödeme yapacak.Portekizli stoper ile uzun soluklu bir sözleşme yapmak isteyen Trabzonspor, 27 yaşındaki ismin de bu uzun birlikteliği kabul etmesi halinde kontratında da maddi olarak düzenlemeye gidecek.