Trabzonspor'da Edgar le'nin sözleşmesi uzatılıyor

Trabzonspor, Edgar le'nin sözleşmesindeki opsiyonu kullanma kararı aldı. Bordo-Mavili yönetim, 27 yaşındaki ismin teklifi kabul etmesi halinde kontratında da maddi olarak düzenlemeye gidecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Edgar le'nin sözleşmesi uzatılıyor
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08 Ekim 2021 11:11
Edgar Miguel Ié
Edgar Miguel Ié
Trabzonspor
Trabzonspor'da savunmanın bel kemiği Edgar Ie'nin mukavelesi sezon sonunda bitecek.

Ancak oyuncuyla yapılan anlaşma gereği kulübün yıl sonunda sözleşmeyi tek taraflı olarak bir yıl daha uzatma hakkı bulunuyor.

Bunu kullanma kararı alan Bordo-Mavili yönetim yine aynı sözleşme gereği oyuncuya uzatılan her yıl için 800 bin Euro ödeme yapacak.

Portekizli stoper ile uzun soluklu bir sözleşme yapmak isteyen Trabzonspor, 27 yaşındaki ismin de bu uzun birlikteliği kabul etmesi halinde kontratında da maddi olarak düzenlemeye gidecek. 

 

 

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