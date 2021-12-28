Trabzonspor'da Doğukan için takas formülü

Trabzonspor, Antalyaspor'da forma giyen Doğukan Sinik'i takas karşılığında kadrosuna katmak istiyordu. Antalyaspor'un da Karadeniz ekibinden Abdulkadir Parmak, Yunus Mallı ve Anders Trondsen ile ilgilenmesi üzerine sürpriz bir takas gündeme geldi.



Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın da onay vermesiyle takasta karşılık olarak Doğukan Sinik istenecek.



Henüz kulüpler arasında resmi görüşmeler başlamazken sol kanat, sağ kanat ve ofansif orta saha bölgelerinde oynayabilen 22 yaşındaki futbolcu, 14 maçta forma giydi ve 1 gol ile 1 asistlik performans sergiledi.







