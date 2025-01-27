Trabzonspor'da Diabate iddiası!

Ara transferde bir yandan ilk 11'e takviye bir yandan da geleceğe yatırım yapmak isteyen Trabzonspor için Soumaila Diabate iddiası gündeme geldi.
Avusturya ekibi Salzburg'un keşfi olan Malili orta saha, bu sezon kiralık olarak Blau- Weiss Linz'e kiralandı. Africafoot'un haberine göre; 20 yaşındaki oyuncu için Alman ekibi Wolfsburg da nabız yokladı. Oyun tarzı ile N'Golo Kante'ye benzetilen Diabate, daha fazla süre alacağı üst düzey bir takıma gitmek istediği, bu noktada da bordo-mavililerin bunu avantaja çevirmek için hamle yaptığının altı çizildi.
1 milyon euro piyasa değerine sahip olan Diabate'nin Salzburg ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Avusturya ekibi Salzburg'un keşfi olan Malili orta saha, bu sezon kiralık olarak Blau- Weiss Linz'e kiralandı. Africafoot'un haberine göre; 20 yaşındaki oyuncu için Alman ekibi Wolfsburg da nabız yokladı. Oyun tarzı ile N'Golo Kante'ye benzetilen Diabate, daha fazla süre alacağı üst düzey bir takıma gitmek istediği, bu noktada da bordo-mavililerin bunu avantaja çevirmek için hamle yaptığının altı çizildi.
1 milyon euro piyasa değerine sahip olan Diabate'nin Salzburg ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.