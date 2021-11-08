Trabzonspor'da Cornelius fırtınası

Trabzonspor'un yeni transferi Andreas Cornelius sezon başında çıktığı ilk maçlarda kafalarda soru işaretleri bıraksa da, sonradan performansıyla camiaya derin bir nefes aldırdı. Ligde Galatasaray maçıyla gollerine başlayan Danimarkalı forvet, Konya ve Alanya'nın ardından Beşiktaş filelerini de havalandırdı. UEFA Konferans Ligi'nde Roma'ya da golü olan futbolcu Fenerbahçe maçında ise asist yaparak skora direkt etki etti.



Toplamda 5 gol 1 asiste ulaşan Cornelius'un, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Roma olmak üzere zorluk derecesi yüksek maçlarda gol katkısı yapması dikkat çekti, ezeli rakipler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yeni transfer ettiği santrforlar ile karşılaştırıldığında skor katkısı açısından daha etkili bir performans ortaya koydu. Danimarkalı forvet şu ana kadar 5 gol-1 asiste imza atarken Beşiktaşlı Batshuayi 4 gol-1 asist, Fenerbahçeli Berisha 2 gol-2 asist yaptı.



ÖZEL BİR MOTİVASYON



Andreas Cornelius'un bu maçta özel bir motivasyonla top koşturduğu ortaya çıktı. Danimarka Milli Takımı kadrosunda istikrarlı bir şekilde bulunan ancak genelde yedek soyunan Cornelius, önümüzdeki milli arada ise ilk 11'de sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Ülkesinin Faroe Adaları ve İskoçya ile yapacağı Dünya Kupası eleme maçları için açıklanan kadroda takımın önde gelen santrforu Kasper Dolberg yer almadı.



Bu maçlarda ilk 11'de görev alma şansı oldukça yükselen 28 yaşındaki santrfor, bu maçlar öncesi son provasında golü kaydederek hem Trabzonspor'a kritik bir üç puan kazandırdı hem de Danimarka'ya, milli maçlar için 'hazırım' mesajı gönderdi.



Süper Lig'de rakipleriyle arayı her hafta daha da açan lider Trabzonspor'un bu sezon şu ana kadarki başarısında, takımın eskileri ile yeni transferlerin kısa sürede kaynaşmasının büyük etkisi oldu. Nwakaeme, Bakasetas, Djaniny, Abdülkadir, Uğurcan gibi eskiler sezona iyi performanslarla başladı.



Cornelius, Siopis, Hamsik, Bruno Peres gibi yeni transferler uyum süresini kısa sürede atlatarak takıma adapte oldu. Eskiler ve yenilerin kısa sürede uyumlu bir takım görüntüsüne kavuşması başarıda önemli rol oynadı. Yeni transferler, performanslarıyla geçen sezonki Trabzon'u daha da güçlendirdi.



"ÖZGÜVENİ YÜKSEK GELİYOR"



Andreas Cornelius'un milli ara öncesinde performansındaki yükseliş ülkesinde sevinçle karşılandı. Beşiktaş maçının kaderini tayin eden oyuncunun golü Danimarka basınında geniş yer buldu, 'Cornelius milli takıma öz güveni yüksek geliyor' ifadeleri kullanıldı.





İLGİLİ VİDEO