Trabzonspor'a Onyemaechi'den kötü haber!

Trabzonspor'un Boavista'dan kadrosuna katmak istediği Bruno Onyemaechi transferinde sorun yaşanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
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Trabzonspor'a Onyemaechi'den kötü haber!
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17 Ocak 2025 10:29
Trabzonspor'da sol bek transferinde Eren Elmalı'nın satışına göre ilk hedef; Bruno Onyemaechi olmuştu.

Bordo-Mavililer hem oyuncu hem de kulüp tarafıyla görüştü, önemli mesafe de katetti. Ancak Eren'in Galatasaray'a transfer sürecinde yaşanan pürüzler nedeniyle sıkıntı yaşanıyor.

Taraflar 3.5 milyon Euro'ya anlaşsa da ödeme planı konusunda el sıkışılmadı. Onyemaechi'yi Yunanistan ekiplerinden Olympiakos da ciddi şekilde isterken, Boavista ile Olympiakos anlaşmaya çok yakın. Konuşulan rakam ise 2.5 milyon Euro.

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