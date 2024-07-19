Trabzonspor'a kötü haber: James Tavernier

Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösterilen Tavernier'in Rangers ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

2015 yılından bu yana Rangers'ta forma giyen James Tavernier, İskoç ekibinde çıktığı 460 maçta 125 gol attı ve 129 asist yaptı.