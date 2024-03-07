Minnesota Timberwolves'un yıldız pivotu Karl-Anthony Towns'a menisküs yırtığı teşhisi konulduğu ve süresiz olarak kadro dışı kaldığı bildirildi.



Yıkıcı sakatlık, şu anda Batı Konferansı'nda 43-19'luk derecesiyle birinci sırada yer alan Timberwolves için kritik bir dönemeçte geldi.



The Athletic'ten Shams Charania, Towns'ın son 24 saattir menisküs yırtığıyla ilgili ikinci bir görüş arayışında olduğunu belirtti.



Towns, bu sezon Timberwolves'un itici güçlerinden biri olarak maç başına 22,1 sayı, 8,4 ribaund ve 3 asist ortalamaları yakalıyordu.





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