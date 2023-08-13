Toulouse uzatmalarda 3 puanı kopardı!

Fransa Ligue 1'de Toulouse deplasmanda karşılaştığı Nantes'ı 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Toulouse uzatmalarda 3 puanı kopardı!
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13 Ağustos 2023 18:01
Son güncelleme 13 Ağustos 2023 18:03
Fransa Ligue 1'in 1.haftasında Toulouse deplasmanda Nantes ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip son dakikada buldu golle
2-1 galibiyetle tamamladı. 

Nantes 13.dakikada Mustafa Muhammed'in penaltı golüyle öne geçerken Toulouse Zakaria Aboukhlal'ın 62.dakikada beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın sonucunu belirleyen golü 90+1'de Rasmus Nicolaisen kaydetti. 

Ev sahibi ekipte, Ankaragücü'nden transfer olan Lamine Diack yedek kulübesinde yer aldı. 

Nantes gelecek hafta Lille ile karşı karşıya gelirken, Toulouse sahasında Paris Saint Germian'i ağırlayacak.

FRANSA LIGUE 1'DE GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI

Brest 3 - 2 Lens

Montpellier 2 - 2 Le Havre 

Clermont 2 - 4 Monaco 





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