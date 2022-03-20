Tottenham,West Ham'ı Son ile yıktı!

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Tottenham, konuk ettiği West Ham United'ı 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Tottenham,West Ham'ı Son ile yıktı!
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20 Mart 2022 21:52
İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Tottenham, West Ham United'ı konuk etti. Tottanham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.

Tottanham'a galibiyeti 9. dakikada West Hamlı Kurt Zouma'nın kendi kalesine attığı gol ile Son Heung-min'in 24 ve 88. dakikalarda attığı goller getirdi.

West Ham'ın tek golünü ise 35. dakikada Said Benrahma kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 51 puana ulaşan Tottenham, ligde 5. sıraya yerleşti. 48 puanda kalan West Ham ise 7. sırada konumlandı.

Gelecek hafta Tottenham, Newcastle United'ı konuk edecek. West Ham ise Everton'u ağırlayacak.

 

 

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