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Tottenham'dan Palhinha'ya yakın takip!

Tottenham, Bayern Münih forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Joao Palhinha ile ilgileniyor. Londra ekibi, oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

calendar 23 Temmuz 2025 17:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Tottenham'dan Palhinha'ya yakın takip!
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Yeni sezon öncesinde takımın başına Frank Thomas'ı getiren Tottenham, transferde gaza bastı. 

DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR!

Sky DE'nin haberine göre; Londra ekibi, Bayern Münih'in 30 yaşındaki Portekizli oyuncusu Joao Palhinha ile ilgileniyor. Tottenham, oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

"UYGUN TEKLİF HALİNDE GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK"

Bayern Münih, uygun teklifin gelmesi durumunda görüşmelere başlayacak. Alman ekibi, Portekizli oyuncuyu geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminde 51 milyon Euro karşılığında Fulham'dan transfer etmişti. Palhinha, 2024-2025 sezonunda yaşadığı kas sakatlığı sebebiyle toplam 14 maç kaçırmıştı.

PERFORMANSI
Bayern Münih'de bu sezon 24 maçta 941 dakika sahada kalan yıldız orta saha, gol katkısında bulunmadı.
 




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