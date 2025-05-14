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Tottenham'da Postecoglou kararı! 2 milyon sterlin kazanacak

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham ile kötü bir sezon yaşayan teknik direktör Ange Postecoglou'nun takımdan ayrılması gündemde yer alırken İngiliz basınında yeni bir iddia ortaya atıldı. Avustralyalı teknik adam, Tottenham ile devam etse de etmese de yüklü bir tazminat alacak.

calendar 14 Mayıs 2025 21:05 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2025 21:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: tottenhamhotspur.com
Tottenham'da Postecoglou kararı! 2 milyon sterlin kazanacak
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İngiltere'de kötü bir sezon yaşayan ve beklenilen performansı gösteremeyen Tottenham'da teknik direktör Ange Postecoglou ile yolların sezon sonunda ayrılacağı belirtiliyor. İngiliz medyasında yer alan haberlerde, Postecoglou'nun Tottenham'a UEFA Avrupa Ligi'ni kazandırarak veda etmek istediği belirtilirken, tecrübeli teknik adamın yüksek miktarda tazminat elde edeceği ifade edildi.

41 YIL ARADAN SONRA İLK AVRUPA KUPASI
UEFA Avrupa Ligi Final mücadelesinde Manchester United ile karşılaşacak olan Tottenham'da gözler 41 yıl sonra kazanılabilecek olan Avrupa Kupası'na çevrildi. Postecoglou, takımıyla birlikte finali kazanması halinde 2 milyon sterlinlik bir bonusu cebine koyacak.

GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR
Tottenham'ı 2019'dan bu yana ilk kez Avrupa da finale taşımasına ve 1984'te UEFA Kupası'nı kazandıktan hemen sonra kulüpten ayrılan Keith Burkinshaw'dan bu yana kulübün en başarılı teknik direktörü olmasına rağmen Postecoglou'nun durumu belirsizliğini koruyor. Postecoglou'nun Avrupa Ligi'ni kazanmasının ardından görevden alınması, 59 yaşındaki teknik adamın alacağı bonusun yanı sıra tazminat almasını da sağlayacak.

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