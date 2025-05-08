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Tottenham, Bodo/Glimt'in peri masalına son verdi: Finale yükseldi!

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde 3-1 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Bodo/Glimt'i 2-0 mağlup eden Tottenham, toplam skorda 5-1 üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.

calendar 08 Mayıs 2025 23:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Tottenham, Bodo/Glimt'in peri masalına son verdi: Finale yükseldi!
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UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Tottenham, deplasmanda Bodo/Glimt'e konuk oldu.

Aspmyra'da oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı.

Tottenham'ın gollerini 63. dakikada Dominic Solanke ve 69. dakikada Pedro Porro kaydetti. 

İç sahada ilk maçı 3-1 kazanan Tottenham, toplam skorda 5-1 üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.
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