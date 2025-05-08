UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Tottenham, deplasmanda Bodo/Glimt'e konuk oldu.
Aspmyra'da oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı.
Tottenham'ın gollerini 63. dakikada Dominic Solanke ve 69. dakikada Pedro Porro kaydetti.
İç sahada ilk maçı 3-1 kazanan Tottenham, toplam skorda 5-1 üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.
Aspmyra'da oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı.
Tottenham'ın gollerini 63. dakikada Dominic Solanke ve 69. dakikada Pedro Porro kaydetti.
İç sahada ilk maçı 3-1 kazanan Tottenham, toplam skorda 5-1 üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.