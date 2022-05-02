Torrent'in tazminat oyunu: 1.7 milyon euro

Galatasaray'da Sivasspor'a karşı Nef Stadyumu'nda alınan 3-2'lik yenilginin ardından teknik direktör Domenec Torrent'in sarf ettiği sözler kulüpte adeta deprem etkisi yarattı.



Maçın ardından eleştirilere kulüpte seçim kaosu sebebiyle yaşanan belirsizlig gerekçe göstererek yanıt veren Katalan teknik adam, "Hiçbir kulüpte bir şeyin bu kadar durmuş olmasına rastlamadım. Kulübü boş şekilde bulduk. Oyuncular sayesinde elimizden geleni yaptık ama Galatasaray'ın 20 yıl öncesini unutun gitsin, gerçeği yaşamamız lazım. Dur demeyi başarmamız gerekiyordu, biraz bunu başardık ama son 1 aydır çalışmak çok zor. İlk geldiğimiz gün analistler yoktu, etrafta kağıtlar saçılmıştı, ortalık boş bir şekildeydi" şeklinde açıklamalar yaparak taraftarların tepkisini çekmiş ve başkan Burak Elmas ile yönetimine de göndermede bulunmuştu.



Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılması planlanan ancak mahkemenin tedbir kararı sebebiyle gerçekleşmeyen genel kurulda aday olan iki başkan adayı Metin Öztürk ile Eşref Hamamcioğlu'nun çalışmayı düşünmediği açıkladığı, mevcut başkan Burak Elmas'ın da performansından memnun olmadığı Torrent'in bu açıklamaları bilinçli olarak yaptığı ve kendisini kovdurmak için böyle bir çıkışa imza attığı öne sürüldü.



Torrent'in gelecek sezon için şampiyonluk primi dahil 1 milyon 700 bin Euro'yu (26 milyon TL) bulan tazminatını almak adına yönetimi hedef alan açıklamalar yaparak kovulma sürecini hızlandırmak adına kulübü ve kulübün kurumsal yapısın hedef alan açıklamalar yaptığı yüksek sesle dillendiriliyor.



Başkan Burak Elmas'ın da bizzat göreve getirdiği Torrent'in yapmış olduğu açıklamalardan son derece rahatsız olduğu ve bu konuda Katalan hoca ile bir görüşme yapacağı belirtiliyor.



Galatasaray'da Önümüzdeki sezon yola devam etmesi beklenmeyen Torrent'in ise tazminatının tamamını almadan görevini bırakmaya hiçbir şekilde yanaşmadığı ifade ediliyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ