Torreira: "Gardımızı düşüremeyiz!"

Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Torreira, Karagümrük ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Torreira: 'Gardımızı düşüremeyiz!'
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24 Nisan 2023 00:07
Galatasaray'ın Uruguaylı oyuncusu Lucas Torreira, VavaCars Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından açıklama yaptı.

Torreira, "Bugün istediğimiz sonucu alamadık ama hala hedefimize odaklandık ve şimdiden bir sonraki oyuna bakıyoruz. Zorlu bir yarışta olduğumuzu biliyoruz, ancak hala zirvedeyiz ve gardımızı düşürmeyi göze alamıyoruz." dedi.

12.3 km ile Galatasaray adına maçın en çok koşan ismi olan Torreira, "Sonuna kadar çok çalışmaya ve mücadeleye devam." sözlerini noktaladı.

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