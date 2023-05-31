Torreira: 'Galatasaray'da olmak ayrıcalık'

Galatasaray'ın kazandığı şampiyonlukta kilit bir rol oynayan Lucas Torreira, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Uruguaylı futbolcu, kişisel Instagram hesabından, "Galatasaray'da olmak zorunluluk değil, bir ayrıcalıktır" şeklinde bir paylaşımda bulundu.
Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma yoğun ilgi gösterdi.
Uruguaylı futbolcu, kişisel Instagram hesabından, "Galatasaray'da olmak zorunluluk değil, bir ayrıcalıktır" şeklinde bir paylaşımda bulundu.
Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma yoğun ilgi gösterdi.