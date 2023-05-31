Torreira: "Galatasaray'da olmak ayrıcalık"

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, "Galatasaray'da olmak zorunluluk değil, bir ayrıcalıktır" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Torreira: 'Galatasaray'da olmak ayrıcalık'
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31 Mayıs 2023 19:46
Galatasaray'ın kazandığı şampiyonlukta kilit bir rol oynayan Lucas Torreira, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Uruguaylı futbolcu, kişisel Instagram hesabından, "Galatasaray'da olmak zorunluluk değil, bir ayrıcalıktır" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma yoğun ilgi gösterdi.

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