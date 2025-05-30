Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'ye Geçişini Pramac Yamaha ile Resmiyete Döktü!

PRAMAC YAMAHA'DA YARIŞACAK

SUPERBIKE'TA TARİH YAZDI

MOTOGP'YE TAM ZAMANINDA GEÇECEK!

Aylardır konuşulan bu iddiaların ardından transfer artık resmileşti. Speedweek'in haberine göre, Toprak Razgatlıoğlu ve Yamaha 2026 için el sıkıştı. Resmi açıklamanın ise 20–22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Mugello MotoGP hafta sonunda yapılması bekleniyor.Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP'ye adımını Pramac Yamaha takımıyla atması planlanıyor. Bu sayede Red Bull ile olan uzun soluklu sponsorluk ilişkisini de sürdürebilecek. Takımda, Avustralyalı Jack Miller ya da Portekizli Miguel Oliveira'nın yerine geçmesi öngörülüyor.Toprak Razgatlıoğlu'nun Superbike kariyeri başarılarla dolu. 2018'de Kawasaki takımıyla başladığı serüvende ilk yılında iki kez podyuma çıktı. 2021'de Yamaha ile dünya şampiyonluğuna ulaşan Toprak, 2024'te BMW'ye geçerek Alman markaya 101 yıllık tarihindeki ilk solo motosiklet dünya şampiyonluğunu kazandırdı. Üst üste 13 yarış kazanarak rekor kırdı.28 yaşındaki Toprak Razgatlıoğlu şu ana dek çıktığı 237 Superbike yarışında 63 galibiyet, 153 podyum, 20 pole pozisyonu ve 53 en hızlı tur elde etti.Yamaha, son dönemde MotoGP'de toparlanma sinyalleri verirken, Fabio Quartararo'nun 2024'te Jerez, Le Mans ve Silverstone'da elde ettiği pole pozisyonları dikkat çekti.2026 sezonuyla birlikte MotoGP'de ciddi teknik değişiklikler yapılacak olmasından dolayı Toprak, çok doğru bir zamanda MotoGP'ye geçmiş olacak.Motor hacmi 1000 cc'den 850 cc'ye düşecek, bazı elektronik yardımcı sistemler yasaklanacak ve aerodinamik kısıtlamalar gelecek. Ayrıca Pirelli, Michelin'in yerine lastik tedarikçisi olacak. Pirelli lastiklerine hâkim olan Toprak'ın bu dönemde Yamaha'ya geçmesi stratejik bir avantaj sağlayabilir.