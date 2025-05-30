30 Mayıs
Galatasaray-Başakşehir
20:00
30 Mayıs
Kasımpaşa-Göztepe
20:00
30 Mayıs
Antalyaspor-Trabzonspor
20:00
30 Mayıs
Castellon-Real Zaragoza
21:30
30 Mayıs
Bohemian FC-Derry City
21:45
30 Mayıs
Cork City-Shelbourne
21:45
30 Mayıs
Shamrock Rovers-Galway United FC
22:00

Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'ye Geçişini Pramac Yamaha ile Resmiyete Döktü!

Superbike'ın yıldızı Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP sahnesine adım atmaya hazırlanıyor. Pramac Yamaha ile 2026'da yeni bir sayfa açacak.

calendar 30 Mayıs 2025 17:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'ye Geçişini Pramac Yamaha ile Resmiyete Döktü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Aylardır konuşulan bu iddiaların  ardından transfer artık resmileşti. Speedweek'in haberine göre, Toprak Razgatlıoğlu ve Yamaha 2026 için el sıkıştı. Resmi açıklamanın ise 20–22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Mugello MotoGP hafta sonunda yapılması bekleniyor.

PRAMAC YAMAHA'DA YARIŞACAK Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP'ye adımını Pramac Yamaha takımıyla atması planlanıyor. Bu sayede Red Bull ile olan uzun soluklu sponsorluk ilişkisini de sürdürebilecek. Takımda, Avustralyalı Jack Miller ya da Portekizli Miguel Oliveira'nın yerine geçmesi öngörülüyor.

SUPERBIKE'TA TARİH YAZDI

Toprak Razgatlıoğlu'nun Superbike kariyeri başarılarla dolu. 2018'de Kawasaki takımıyla başladığı serüvende ilk yılında iki kez podyuma çıktı. 2021'de Yamaha ile dünya şampiyonluğuna ulaşan Toprak, 2024'te BMW'ye geçerek Alman markaya 101 yıllık tarihindeki ilk solo motosiklet dünya şampiyonluğunu kazandırdı. Üst üste 13 yarış kazanarak rekor kırdı.

28 yaşındaki Toprak Razgatlıoğlu şu ana dek çıktığı 237 Superbike yarışında 63 galibiyet, 153 podyum, 20 pole pozisyonu ve 53 en hızlı tur elde etti.


MOTOGP'YE TAM ZAMANINDA GEÇECEK!

Yamaha, son dönemde MotoGP'de toparlanma sinyalleri verirken, Fabio Quartararo'nun 2024'te Jerez, Le Mans ve Silverstone'da elde ettiği pole pozisyonları dikkat çekti.

2026 sezonuyla birlikte MotoGP'de ciddi teknik değişiklikler yapılacak olmasından dolayı Toprak, çok doğru bir zamanda MotoGP'ye geçmiş olacak.

Motor hacmi 1000 cc'den 850 cc'ye düşecek, bazı elektronik yardımcı sistemler yasaklanacak ve aerodinamik kısıtlamalar gelecek. Ayrıca Pirelli, Michelin'in yerine lastik tedarikçisi olacak. Pirelli lastiklerine hâkim olan Toprak'ın bu dönemde Yamaha'ya geçmesi stratejik bir avantaj sağlayabilir.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek ve okuyabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.