Tomislav Mijatovic: "Standartlarımızın altında kaldık"

Anadolu Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic, Virtus Bologna mağlubiyeti sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tomislav Mijatovic: 'Standartlarımızın altında kaldık'
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17 Nisan 2024 00:29
Son güncelleme 17 Nisan 2024 01:47
THY EuroLeague Play-In maçında İtalya ekibi Virtus Segafredo Bologna'ya 67-64 mağlup olarak elenen Anadolu Efes'in başantrenörü Tomislav Mijatovic, hücumda istedikleri performansı sergileyemediklerini söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Mijatovic, "Hücum performansı olarak standartlarımızın altında kaldık. Herkesi gururlandırmak isterdik. Burada elenmek istemezdik ama basketbolda böyle geceler yaşanabiliyor. Yine de bu ailenin parçası olduğumuz için gurur duymalıyız. Play-in'e kaldığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Müsabakaya hücumda iyi başladıklarını ancak bu performansı sürdüremediklerini aktaran Hırvat çalıştırıcı, "Ancak çeşitli faul problemleri yaşadık ve bazı hatalar yaptık. İki takım da çok iyi mücadele etti. Çok üzgünüm. Taraftarlarımızın yaşadığı üzüntü sebebiyle ben iki kat daha üzgünüm. Bu yenilgiden de dersler çıkarıp gelişmeye devam edeceğiz. Hiçbir sonuç oyuncularımdan duyduğum gururu bizden alamaz. Oyuncularım play-in'e kalarak neredeyse imkansızı başardılar." şeklinde konuştu. 

 

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