Tolunay Kafkas, Süper Lig'e geri döndü!

Shota Arveladze ile yollarını ayıran VavaCars Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevi için Tolunay Kafkas ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

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Tolunay Kafkas, Süper Lig'e geri döndü!
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10 Mart 2024 14:24
Son güncelleme 10 Mart 2024 14:28
Shota Arveladze ile yollarını ayıran VavaCars Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevi için Tolunay Kafkas ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Tolunay Kafkas ile anlaşmıştır. Kendisine görevinde başarılar dileriz." denildi.

Süper Lig'de sezona MKE Ankaragücü ile başlayan Tolunay Kafkas, Ekim ayından görevinden ayrılmış ve yerini Emre Belözoğlu'na bırakmıştı.

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