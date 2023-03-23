Tolunay Kafkas, Süper Lig'e döndü

Ümit Milli Takım'daki görevinden ayrılan Tolunay Kafkas, Süper Lig'e geri döndü.
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlüğe Kafkas getirildi.
Tolunay Kafkas, düzenlenen imza töreninde Ankaragücü ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig'de 24 maç oynayan MKE Ankaragücü, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertli ekip, topladığı 25 puanla ligde 15. sırada yer alıyor.
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlüğe Kafkas getirildi.
Tolunay Kafkas, düzenlenen imza töreninde Ankaragücü ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig'de 24 maç oynayan MKE Ankaragücü, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertli ekip, topladığı 25 puanla ligde 15. sırada yer alıyor.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ