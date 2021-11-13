Tolgay Arslan: 'Fenerbahçe'de beni istemediler'

İtalya Serie A takımlarından Udinese'de forma giyen Tolgay Arslan, A Spor'a verdiği röportajda Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giydiği dönemleri yorumladı.



"BANA HAKSIZLIKLAR YAPILDI"



Beşiktaş'ta kendisine haksızlık yapıldığını söyleyen Tolgay Arslan, ""Kadro dışı neden kaldım, onu da tam bilmiyorum. Oraya kadar 6,7 ay Türk oyuncular olarak paramızı alamadık. Ben de bu yüzden şikayetçi oldum, bana göre o yüzden kadro dışı kaldım. Sonra bana haksızlıklar yapıldı. Dürüm olsun, öyle bir şey yoktu hiç. Buna da hiç anlam veremedim, millet de inandı. Çoğu kişi inandı, dürüm, dürüm... Bu haberi içeriden birisinin verdiğinden eminim. Kötü ayrıldım, ayrılarak hatalı karar verdim. Ben orada düşünmedim, duygusal davrandım. Ben o taraftara hatalı davrandım, geriye dönüp bakarsam ben de üzülüyorum." şeklinde konuştu.



"BENİ İSTEMEDİLER"



Fenerbahçe'deki döneminde şanssızlık yaşadığına vurgu yapan 31 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe'de beni çok iyi karşıladılar, taraftarlar olsun, diğer insanlar olsun. Orada zor bir dönem geçirdim, 1,5 ay tek başıma idman yaptım, sonra takıma döndüm, sakatlandım. Sonraki sezona da kampta çok iyi başlamıştım ama yine sakatlandım. Şanssız bir dönem yaşadım orada, kalırdım ben ama beni istemediler. Ben de hiç onları kırmadım, zorluk yaşatmamak için ayrıldım, Avrupa'dan teklif geldi. İtalya Ligi'ni takip ediyordum, o dönemde Ronaldo da burada oynuyordu, çok büyük futbolcular forma giyiyordu." ifadelerini kullandı.



İtalya Ligi'nde Ronaldo ile karşılaşınca neler hissettiği sorulan Tolgay, "Ronaldo'ya ikili mücadeleye girdim, kazandım da. Çok büyük bir futbolcu, insan etkileniyor, çekiniyor. Dünyanın en iyi futbolcusu tabii, Messi ile beraber" dedi.



"TRABZONSPOR ŞAMPİYON OLABİLİR"



Beşiktaş'ta Şenol Güneş döneminde hatalar yaptığını söyleyen orta alan oyuncusu, "Şenol Güneş bana göre çok büyük bir hoca. Onun döneminde de hatalar yaptım. Sonradan o haklı çıktı gibi oldu." diye konuştu.



Türkiye'de şampiyonluk yarışını değerlendiren Tolgay, "Trabzonspor bu sene şampiyon olabilir. Şu an çok büyük favori. 9-10 puan çok büyük bir fark." şeklinde görüşlerini aktardı.





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