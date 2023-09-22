TOFAŞ, Çağdaş Bodrumspor'u mağlup etti

23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın ikinci gün ikinci maçında TOFAŞ, Çağdaş Bodrumspor'u 99-95 yendi.
TOFAŞ Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk çeyreği, Çağdaş Bodrumspor'un 26-19 üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci periyotta TOFAŞ arayı kapatsa da ilk yarıyı Çağdaş Bodrumspor 42-41 önde kapattı.
Üçüncü çeyrekte daha baskılı oyununu sürdüren TOFAŞ, final periyoduna 74-65 üstün girdi.
Karşılaşmanın son periyodunda oyun üstünlüğünü karşı takıma kaptırmayan TOFAŞ, maçı 99-95 kazandı.
TOFAŞ Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk çeyreği, Çağdaş Bodrumspor'un 26-19 üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci periyotta TOFAŞ arayı kapatsa da ilk yarıyı Çağdaş Bodrumspor 42-41 önde kapattı.
Üçüncü çeyrekte daha baskılı oyununu sürdüren TOFAŞ, final periyoduna 74-65 üstün girdi.
Karşılaşmanın son periyodunda oyun üstünlüğünü karşı takıma kaptırmayan TOFAŞ, maçı 99-95 kazandı.