TOFAŞ, Çağdaş Bodrumspor'u mağlup etti

TOFAŞ, Çağdaş Bodrumspor'u 23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın ikinci gün ikinci maçında mağlup etti.

, Fotoğraf; AA
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TOFAŞ, Çağdaş Bodrumspor'u mağlup etti
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21 Eylül 2023 21:30
Son güncelleme 22 Eylül 2023 01:17
23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın ikinci gün ikinci maçında TOFAŞ, Çağdaş Bodrumspor'u 99-95 yendi.

TOFAŞ Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk çeyreği, Çağdaş Bodrumspor'un 26-19 üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci periyotta TOFAŞ arayı kapatsa da ilk yarıyı Çağdaş Bodrumspor 42-41 önde kapattı.

Üçüncü çeyrekte daha baskılı oyununu sürdüren TOFAŞ, final periyoduna 74-65 üstün girdi.

Karşılaşmanın son periyodunda oyun üstünlüğünü karşı takıma kaptırmayan TOFAŞ, maçı 99-95 kazandı.

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