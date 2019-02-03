Thomas Tuchel'den transfer tepkisi! 'Memnun değilim'

Fransa Ligue 1 ekiplerindenteknik direktörü, yönetime transfer siteminde bulundu.Yeterince transfer yapmadıklarını dile getiren Tuchel, "Paredes'in transferinden memnun olup olmadığımı sorarsanız, evet emmnunum. Ancak kış transfer döneminin genelinden memnun değilim" ifadelerini kullandı.Takımı güçlendiremediklerini vurgulayan başarılı teknik adam, "Kimseye kızmıyorum. Ocak transferleri her zaman zordur. Kimse iyi oyuncusunu kaybetmek istemez. Çok az fırsat vardı ve değerlendiremedik." dedi.