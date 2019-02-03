Thomas Tuchel'den transfer tepkisi! 'Memnun değilim'

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Thomas Tuchel, yönetime transfer siteminde bulundu.
"TRANSFERDEN MEMNUN DEĞİLİM"
Yeterince transfer yapmadıklarını dile getiren Tuchel, "Paredes'in transferinden memnun olup olmadığımı sorarsanız, evet emmnunum. Ancak kış transfer döneminin genelinden memnun değilim" ifadelerini kullandı.
"FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİK"
Takımı güçlendiremediklerini vurgulayan başarılı teknik adam, "Kimseye kızmıyorum. Ocak transferleri her zaman zordur. Kimse iyi oyuncusunu kaybetmek istemez. Çok az fırsat vardı ve değerlendiremedik." dedi.
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"TRANSFERDEN MEMNUN DEĞİLİM"
Yeterince transfer yapmadıklarını dile getiren Tuchel, "Paredes'in transferinden memnun olup olmadığımı sorarsanız, evet emmnunum. Ancak kış transfer döneminin genelinden memnun değilim" ifadelerini kullandı.
"FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİK"
Takımı güçlendiremediklerini vurgulayan başarılı teknik adam, "Kimseye kızmıyorum. Ocak transferleri her zaman zordur. Kimse iyi oyuncusunu kaybetmek istemez. Çok az fırsat vardı ve değerlendiremedik." dedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın