Thomas Partey'e dev talip!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferdeki gözde ismi Thomas Partey'e dev bir talip çıktı. Juventus, Ganalı orta sahayı kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Thomas Partey'e dev talip!
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28 Kasım 2023 16:33
Son güncelleme 28 Kasım 2023 16:34
İsmi yaz transfer döneminden bu yana Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Thomas Partey için dev bir kulüp Arsenal'in kapısında.

Tutto Mercato'nun haberine göre; Juventus, Arsenal'in Ganalı orta sahası Thomas Partey için İngiliz ekibinin kapısını çalacak. 

Pogba'dan boşalan o bölgeye yeni bir isim isteyen Allegri'nin sunduğu transfer raporunda alınmasını istediği ilk ismin Thomas Partey olduğu ifade edildi.

ARSENAL SICAK BAKIYOR 

Haberde, Arsenal'in Aston Villa'da forma giyen Douglas Luiz'i kadrosuna katmak istediği ve bütçe arayışında bulunan İngiliz devinin Partey'in satışına sıcak bakabileceği aktarıldı. 

SEZON PERFORMANSI 

Sezon başında Arsenal ile şanssız bir sakatlık yaşayan Partey, bu sezon sadece 5 karşılaşmada süre alabildi. 30 yaşındaki futbolcu herhangi bir skor katkısında bulunamadı.

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