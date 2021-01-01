Thomas, önümüzdeki hafta Warriors'la çalışacak

Serbest oyuncu Isaiah Thomas'ın, HoopsHype'dan Jorge Sierra ve Michael Scotto'ya göre önümüzdeki hafta Golden State Warriors ile antrenman yapacağı bildirildi.



Son üç NBA sezonunda Denver Nuggets, Washington Wizards ve New Orleans Pelicans formaları ile toplam 55 maçta oynamış olan Thomas, yıllardır kendisini rahatsız eden kalça problemlerinden tamamen kurtulduğunu ve lige geri dönmek istediğini belirtmişti.



32 yaşındaki oyuncu, kısa süre önce bir NBA kontratı kapma umuduyla Los Angeles Lakers ve Dallas Mavericks ile çalışmıştı.



