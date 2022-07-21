TFF Yönetim Kurulu üyeleri, Ampute Milli Takımı'yla bir araya geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili ve Engelli Federasyonları Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Günay ile TFF Yönetim Kuruyu ve İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen, Ampute Milli Futbol Takımı ile bir araya geldi.



TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı, 30 Eylül-10 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak 2022 Ampute Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Riva'da sürdürüyor.



Yusuf Günay ile Müslüm Özmen, bugün TFF Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy ile birlikte Ampute Milli Takımı oyuncularıyla buluşup, yemek yedi.



Burada bir konuşma yapan Yusuf Günay, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi liderliğinde engelli futboluna tüm imkanlarıyla destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini belirterek, "Geçmişte de milletimizin sevinç kaynağı olan Ampute Milli Takımı'mızın İstanbul'daki 2022 Dünya Şampiyonası'nda hedefine ulaşarak milletimizi gururlandıracağına olan inancımız tamdır." dedi.



Müslüm Özmen ise "Engelli futbolu demek, azim ve fedakarlık demek. Sizler her türlü alkışı hak ediyorsunuz. Başarılar diliyorum." ifadesini kullanırken, Ampute Milli Takımı İdari Menajeri Fatih Erdöl ile teknik direktör Osman Çakmak, verdikleri destek nedeniyle Günay, Özmen ve Gürsoy'a teşekkür etti.



Toplantıda söz alan Osman Çakmak ve oyuncular, başarılarını Türkiye'de yapılacak Dünya Şampiyonası'nda kupayla taçlandırmak istediklerini dile getirdi.



Osman Çakmak, "2017'de Vodafone Park'ta finalde İngiltere'yi yenerek Avrupa şampiyonu olmuştuk. O maçta taraftarlar tribünlere sığmamıştı. Yine böyle bir tarih yazmak istiyoruz. Dünya şampiyonu olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.



Ampute Milli Takımı, 2007 yılında Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olmuş, 2004 ve 2008 yıllarında ikinci tamamladığı Avrupa Şampiyonası'nda 2017 ile 2021 yıllarında üst üste iki kez şampiyonluğu kazanmıştı. Dünya Kupası'nda ise 2010, 2012 ve 2014 yıllarında üçüncülüğü elde eden ay-yıldızlılar, 2018 yılında ikinci sırayı almıştı.









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ