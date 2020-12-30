TFF Süper Kupa'nın tarihi açıklandı!

TFF, Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonunun oynayacağı TFF Süper Kupa maçının tarihini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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TFF Süper Kupa'nın tarihi açıklandı!
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30 Aralık 2020 18:00
Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olan Medipol Başakşehir ile Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor'un karşılaşacağı TFF Süper Kupa 2020 maçı, 27 Ocak'ta İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulunun, karşılaşmanın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 27 Ocak Çarşamba günü oynanmasını kararlaştırdığı belirtildi.

 TFF Süper Kupa müsabakasının başlama saatinin 20.45 olarak belirlendiği duyuruldu.



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