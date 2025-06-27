A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Türkiye macerası devam ediyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026 yılında sona erecek mevcut sözleşmesini 2 yıl daha uzatma kararı aldı.
Yapılan anlaşma doğrultusunda İtalyan teknik adam, 2028 yılına kadar A Milli Takım'ın başında görev yapacak.
İMZA TÖRENİ 30 HAZİRAN PAZARTESİ
TFF'den yapılan açıklamada, yeni sözleşmenin imzalanacağı törenin 30 Haziran Pazartesi günü saat 13.00'te gerçekleştirileceği duyuruldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026 yılında sona erecek mevcut sözleşmesini 2 yıl daha uzatma kararı aldı.
Yapılan anlaşma doğrultusunda İtalyan teknik adam, 2028 yılına kadar A Milli Takım'ın başında görev yapacak.
İMZA TÖRENİ 30 HAZİRAN PAZARTESİ
TFF'den yapılan açıklamada, yeni sözleşmenin imzalanacağı törenin 30 Haziran Pazartesi günü saat 13.00'te gerçekleştirileceği duyuruldu.
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