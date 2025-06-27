A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Türkiye macerası devam ediyor.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026 yılında sona erecek mevcut sözleşmesini 2 yıl daha uzatma kararı aldı.



Yapılan anlaşma doğrultusunda İtalyan teknik adam, 2028 yılına kadar A Milli Takım'ın başında görev yapacak.



İMZA TÖRENİ 30 HAZİRAN PAZARTESİ



TFF'den yapılan açıklamada, yeni sözleşmenin imzalanacağı törenin 30 Haziran Pazartesi günü saat 13.00'te gerçekleştirileceği duyuruldu.