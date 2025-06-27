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TFF, Montella'nın sözleşmesini uzattı!

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile 2 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

calendar 27 Haziran 2025 15:04 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2025 15:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
TFF, Montella'nın sözleşmesini uzattı!
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Türkiye macerası devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026 yılında sona erecek mevcut sözleşmesini 2 yıl daha uzatma kararı aldı.

Yapılan anlaşma doğrultusunda İtalyan teknik adam, 2028 yılına kadar A Milli Takım'ın başında görev yapacak.

İMZA TÖRENİ 30 HAZİRAN PAZARTESİ

TFF'den yapılan açıklamada, yeni sözleşmenin imzalanacağı törenin 30 Haziran Pazartesi günü saat 13.00'te gerçekleştirileceği duyuruldu.

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