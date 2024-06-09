TFF'den Ali Koç'a tebrik mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'de üst üste 3. kez başkan seçilen Ali Koç'u resmi sitesinden yaptığı açıklamayla tebrik etti.
Ali Koç ve yönetim kurulunu tebrik eden TFF şu açıklamayı yaptı:
"Fenerbahçe A.Ş. Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ardından başkanlığa seçilen Sayın Ali Koç'u ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz."
Ali Koç ve yönetim kurulunu tebrik eden TFF şu açıklamayı yaptı:
"Fenerbahçe A.Ş. Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ardından başkanlığa seçilen Sayın Ali Koç'u ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz."