TFF'den Ali Koç'a tebrik mesajı

TFF resmi sitesinden yaptığı açıklamada Fenerbahçe'de Başkanlığa seçilen Ali Koç'u tebrik etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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TFF'den Ali Koç'a tebrik mesajı
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09 Haziran 2024 21:12
Son güncelleme 09 Haziran 2024 21:25
Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'de üst üste 3. kez başkan seçilen Ali Koç'u resmi sitesinden yaptığı açıklamayla tebrik etti.

Ali Koç ve yönetim kurulunu tebrik eden TFF şu açıklamayı yaptı:

"Fenerbahçe A.Ş. Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ardından başkanlığa seçilen Sayın Ali Koç'u ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz."

 

 
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