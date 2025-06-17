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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, 2. Lig Kulüp başkanlarıyla buluştu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF 2. Lig kulüplerinin başkan ve yöneticileriyle Riva'da bir araya geldi. Yeni sezon planlamalarının ele alındığı toplantıda kulüplerin sorunları ve çözüm önerileri konuşulurken, karşılıklı anlamlı forma takdimleri de yapıldı.

calendar 17 Haziran 2025 19:03
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, 2. Lig Kulüp başkanlarıyla buluştu
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, grupların belirlendiği kura çekimi öncesi Riva'da TFF 2'nci Lig kulüplerinin başkan ve yöneticileri ile bir araya geldi.

TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan görüşmede TFF 1'inci Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Millî Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, 2'nci Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuk, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş ile 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin de yer aldı. Toplantıda yeni sezon planlaması, kulüplerin yaşadığı sorunlar ve çözüm yolları konusunda fikir alış verişinde bulunuldu.

2'nci Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Şaban Hakan Bolat ile kulüp temsilcilerinin görüş, öneri ve taleplerini dinleyen TFF Başkanı Hacıosmanoğlu tüm kulüplere yeni sezon için başarılar diledi.


Başkan Hacıosmanoğlu toplantının ardından 2'nci Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve İskenderunspor Kulübü Başkanı Şaban Hakan Bolat ile Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü Başkanı Ahmet Gaffar Akarca'ya A Millî Takım forması hediye etti. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketinde 5 futbolcusunu kaybeden Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü'nün Başkanı Akarca da asrın felaketi nedeniyle emekliye ayırdıkları 6 numaralı formayı Başkan Hacıosmanoğlu'na takdim etti.


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