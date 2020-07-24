TFF 3. Lig Play-Off 3. Grup final eşleşmeleri belli oldu

TFF 3. Lig Play-Off 3. Grup'da oynanan maçlar sonucunda final müsabakası netleşti.

Haber; AA
TFF 3. Lig Play-Off 3. Grup final eşleşmeleri belli oldu
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24 Temmuz 2020 00:44
TFF 3. Lig Play-Off 3. Grup'ta yarı final maçlarını kazanan Somaspor ile Pazarspor finale yükseldi.

Antalya'da oynanan play-off yarı final müsabakalarında Somaspor, Muğlaspor'u 2-0, Pazarspor ise Nevşehir Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından Somaspor ile Pazarspor finalde rakip oldu.

İki takım, 27 Temmuz Pazartesi günü finalde karşılaşacak.



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