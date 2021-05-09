TFF 1. Lig'de şampiyon Adana Demirspor!

TFF 1. Lig'de 34. hafta karşılaşmasında Menemenspor, Adana Demirspor'u konuk etti.
Menemen İlçe Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Adana Demirspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Adana ekibi, bu sonucun ardından 26 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi.
Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Dibba, 12. dakikada Ezeh, 23. dakikada Hasan Kılıç ve 53. dakikada Sinan Kurt attı. Menemenspor'un tek sayısını ise 76. dakikada Zenke kaydetti.
Adana Demirspor, TFF 1. Lig'de sezonu 70 puanla lider olarak tamamladı.
Menemen İlçe Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Adana Demirspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Adana ekibi, bu sonucun ardından 26 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi.
Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Dibba, 12. dakikada Ezeh, 23. dakikada Hasan Kılıç ve 53. dakikada Sinan Kurt attı. Menemenspor'un tek sayısını ise 76. dakikada Zenke kaydetti.
Adana Demirspor, TFF 1. Lig'de sezonu 70 puanla lider olarak tamamladı.