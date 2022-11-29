Tekvandoda 3 altın, 1 bronz madalya

Milli sporcular, Malta'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın son gününde 3 altın ve 1 bronz madalya kazandı.



Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporculardan 45 kiloda Emre Talha Evin, 57 kiloda Buğra Coşkungönül ve 65 kiloda Ahmet Boğaçhan Ceylan altın madalya kazanırken, 53 kiloda mücadele eden Nusret Efe Çakır ise bronz madalyanın sahibi oldu.



Organizasyonu 3 altın, 2 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 9 madalya ile tamamlayan Türkiye, Türkiye takım sıralamasında da Avrupa ikinciliğini elde etti.





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