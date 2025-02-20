Tekirdağ'da bir yıl önce kick boksa başlayan Taha Adacık, Türkiye ikincisi oldu

Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan Adacık, annesinin yönlendirmesiyle bir yıl önce başladığı kick boksta kendinin geliştirdi.



Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Begüm Ermantaş ile çalışmalarını sürdüren Taha, geçen hafta Ordu'da düzenlenen Türkiye Okul Sporları Gençler Kick Boks Şampiyonası'na katıldı.



Genç sporcu, 72 ilden 1200 sporcunun katıldığı şampiyonada gümüş madalya kazandı.



"Hedefim milli takıma girerek, dünyada dereceler yapmak"



Taha Adacık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonada kürsüde yer almanın gurur verici olduğunu söyledi.



Şampiyonanın kendisi için önemli bir tecrübe olduğunu ifade eden Taha, "Hobi olarak basketbol oynuyordum. Annemin tavsiyesiyle kick boksa başladım ve gerçekten aradığım sporun bu olduğunu düşünüyorum. Begüm hocamın da yardımıyla bugünlere geldim. İlk başladığımda gerçekten zorlansam da çok hoşuma gidiyordu." dedi.



Daha iyi başarılarla adından söz ettirmek istediğini anlatan Taha Adacık, şunları kaydetti:



"İlk katıldığım Türkiye Şampiyonası Antalya'da oldu. İlk maçımı aldım, çok güzel bir maç çıkardım. Fakat ikinci maçta, işler o kadar güzel gitmedi, maalesef kaybetmiştim. Ordu'daki Türkiye Şampiyonası'nda ilk üç maçımı nakavt ile aldım. Son maçımı maalesef bir puanla verdim. Şampiyonluğu kaçırdım ama gerçekten çok güzel maçlar çıkardım diye düşünüyorum. Türkiye derecesi gerçekten beni gururlandırdı. Tarif edilemez bir duyguydu benim için. Bundan sonraki hedefim milli takıma girerek, Avrupa'da, dünyada dereceler yapmak."



Antrenör Begüm Ermantaş da Taha'nın adından daha çok söz ettireceğine inandığını belirterek, "Taha zaten hep çok yetenekliydi. Geldiği günden beri çok farklı bir azmi, çok farklı bir pırıltısı vardı. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında da aynı dereceleri, hatta daha iyi dereceleri görmek istiyoruz. Milli takımımızda bizi en iyi şekilde temsil etmesini bekliyoruz. Bundan sonra Türkiye'de, dünyada Taha'yı sık sık göreceğiz gibi geliyor." ifadelerini kullandı.



