Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi'nde 3. Beşiktaş

Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi'nde Beşiktaş, Galatasaray'ı 69-62 mağlup ederek sezonu 3. sırada tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi'nde 3. Beşiktaş
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28 Haziran 2022 19:14
HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off maçında Beşiktaş, Galatasaray Tunç Holding'i 69-62 yenerek ligi üçüncü tamamladı.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 16-10 önde geçen Beşiktaş, devreyi de 31-25 üstün kapattı. Üçüncü periyotta Galatasaray'ın farkı azaltmasıyla son çeyreğe 47-45'lik Beşiktaş üstünlüğüyle girildi.

Çekişmeli geçen müsabakayı 69-62 kazanan Beşiktaş, lig üçüncüsü oldu. Galatasaray ise ligi dördüncü sırada bitirdi.

Siyah-beyazlılara üçüncülük kupasını Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Ferhat Esatbeyoğlu takdim etti.

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