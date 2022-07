"ŞÜKRAN DOLU KALPLE VEDA EDİYORUM"

Beşiktaş'ta geçen sezon beklentilerin altında kalan ve siyah-beyazlılarla yolları ayrılan Alex Teixeira, Türkiye'ye veda etti. Brezilyalı futbolcunun ardından eşi Thais Cristina da bir paylaşım yaptı.Alex Teixeira'nın eşi kendisine ait twitter hesabından yayınladığı duygusal mesajda, "Hayatta her şey istediğimiz veya planladığımız gibi gitmiyor. Bugün İstanbul'a burada tüm yaşadıklarıma, tüm edindiğim arkadaşlarıma ve kulüpte ve Beşiktaş taraftarları tarafında ilk günden beri bize gösterilen tüm sevgiye şükran dolu bir kalp ile veda ediyorum. Bu vedadan dolayı üzgün olsam da, kulübe karşı karakterinin, sevgisinin ve dürüstlüğünün diğer her şarttan daha önde geldiğini gösteren eşimle gurur duyuyorum. Her şey için teşekkürler Beşiktaş. Nerede olursak olalım sizin başarılarınız için destek oluyor, tezahüratlar yapıyor olacağız" açıklamasını yaptı.1 yıllık daha sözleşmesi bulunmasına karşın 3.2 milyon Euro'luk hakkından vazgeçen Teixeira, "Siz istediğiniz için geldim. Yeni yapılanmada düşünülmediğim için gidiyorum. Eşimin doğumu an meselesi. Arkamdan benim ve yeni doğacak çocuğum için olumsuz tek kelime söyletmek istemem. Ben de daha farklı olmasını isterdim. Bu kulüp ve taraftar hep kalbimde olacak. Başkaları ne yapar bilemem ama ben karakterim ve duruşum gereği hak etmediğim hiçbir kazancı kabul etmem" dedi.Beşiktaş Kulübü, Alex Teixeira'yla ayrılığın gerçekleşmesi sonrasında, "Futbol A Takımımızın kadrosuna 2021-22 sezonu başında dahil olan Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi feshetmiş bulunmaktayız. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda anlayış gösteren Alex Teixeira'ya hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz" açıklamasını yapmıştı.