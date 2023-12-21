Memphis Grizzlies süperstarı Ja Morant'ın babası Tee Morant, oğlunun "NBA'in yüzü" olmakla ilgilenmediğini söyledi.



Geçtiğimiz sezon Ja'nın yaşadığı skandallar nedeniyle zayıf mentörlüğü konusunda eleştiri oklarının hedefi olan Tee, Ja'nın hiçbir zaman "NBA'in yüzü" olmayı amaçlamadığını, tek odak noktasının şampiyonluk kazanmak olduğunu belirtti:



"Oğlumun işi Memphis Grizzlies için şampiyonluk kazanmaya çalışmak. Ligin yüzü olma gibi durumlar başka insanların fikirlerinden geliyor. İkincisi, ligin yüzü olup da oğlumdan çok daha kötü şeyler yapan birçok oyuncu vardı. Yani oğlum neden yine giyotin altına atılmış durumda?



Bana çifte standart uygulayıp ligin yüzü olma konusunu konuşamazsınız. Oğlumun görevi Memphis'in elinden geldiğince çok maç kazanmasına yardımcı olmaktır, hepsi bu."



Tee, Ja'nın hiçbir zaman bir rol model olduğunu iddia etmediğini veya NBA'in yüzü olmanın getirdiği sorumlulukları istemediğini, ancak artık dünya çapındaki çocukların yaşamları üzerindeki etkisini anladığını vurguladı:



"Oğluma birçok çocuk kendisini örnek aldığı için, tek suçunun insanlık suçu olduğunu söylemiştim. Çocukların 'Bunu Ja yaptığı için yaptım' dediği kişi olmak istemezsiniz. Griddy dansı yapıp saçlarını istedikleri kadar boyatsınlar, bunda bir sorun yok. Ancak eğer bu sınırların dışında bir şey yaparlarsa, ikimiz de bununla aynı fikirde olmayız."



Morant geçtiğimiz günlerde 25 maçlık cezasının sona ermesiyle parkelere fırtına gibi bir dönüş yapmış ve New Orleans Pelicans'a karşı 24 sayılık farktan dönen Grizzlies ekibine 34 sayıyla liderlik ederek, maç kazandıran basketi de bulmuştu.





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