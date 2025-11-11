Rondo: "Günümüz oyun kurucuları daha robotik oynuyor"

NBA'in eski yıldız oyun kurucularından Rajon Rondo, Thanasis Antetokounmpo'nun sunduğu Thanalysis podcast'inde modern oyun kurucuların oyun tarzına dair kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

calendar 11 Kasım 2025 12:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Rondo: 'Günümüz oyun kurucuları daha robotik oynuyor'
Thanasis Antetokounmpo'nun "Bugünün oyun kurucularını senin dönemindekilerden ayıran şey ne?" sorusunu yanıtlayan Rondo, karar alma süreçlerine ve hücum yapısındaki değişime dikkat çekerek şu ifadeyi kullandı:

"Boy meselesi dışında? Bence zekâ. Şu anda oyun benim için daha robotik."


Rondo, lig genelinde takımların çok benzer setler oynadığını, bunun da yaratıcılığı azalttığını ve oyun içi düzenlemelere daha az ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Eski All-Star oyun kurucusuna göre, bu durum scouting sürecinde bile açık şekilde fark ediliyor; zira takımların oyun içindeki aksiyonları giderek birbirine daha çok benziyor.

Rondo ayrıca istatistiksel analitik kültürünün oyunu doğrudan etkilediğini belirterek, oyuncuların artık "ilk altı saniye", "şut kalitesi", "şut profili" gibi veri temelli direktiflerle yönlendirildiğini, bunun da doğaçlama alanını daralttığını ifade etti.

Rondo'ya göre, bu yöndeki değişim oyun kurucuların sahadaki düşünme payını önceki dönemlere göre azaltmış durumda.

Yine de bu dönüşümü oyunun doğal döngüsünün bir parçası olarak nitelendiren Rondo, basketbolun her birkaç yılda bir farklı bir faza evrildiğini belirtti. Trendlerin değişmesi halinde, oyun kurucuların tekrar daha belirleyici ve zihinsel olarak daha üst seviyede rol alabileceğini söyledi.

Rondo'nun bu değerlendirmeleri, 16 sezonluk NBA kariyerinde birçok farklı sistemde oynamış ve pek çok yıldız isimle çalışmış olmasının getirdiği kapsamlı deneyime dayanıyor.

