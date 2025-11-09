Feyenoord'a Go Ahead Eagles şoku!

Hollanda Eredivisie'nin 12. haftasında Go Ahead Eagles, Feyenoord'u ağırladı.



De Adelaarshorst Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Go Ahead Eagles 2-1 kazandı.



Go Ahead Eagles'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Mats Deijl(P) ve 86. dakikada Dean James kaydetti. Feyenoord'un tek golü 89'da Tsuyoshi Watanabe'den geldi.



Bu sonuçla birlikte Feyenoord, ligde 28 puanda kalırken Go Ahead Eagles'in puanı ise 16'ya yükseldi.



Hollanda Eredivisie'nin 13. haftasında Feyenoord, evinde Nijgemen'i konuk edecek. Go Ahead Eagles ise Heracles deplasmanına gidecek.







