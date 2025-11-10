Real Madrid'e iki yıldız oyuncusundan kötü haber!

Real Madrid, Federico Valverde ve Thibaout Courtouis'ın sakatlandığını açıkladı.

calendar 10 Kasım 2025 17:36
Haber: Sporx.com
Real Madrid'e iki yıldız oyuncusundan kötü haber!
İspanya La Liga'da son olarak Rayo Vallecona ile deplasmanda golsüz berabere kalan Real Madrid'e iki yıldız oyuncusundan kötü haber geldi.

Real Madrid'in yaptığı açıklamaya göre Federico Valverde ve Thibaout Courtouis sakatlık geçirdi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre her iki yıldız da 2 haftaya yakın sahalardan uzak kalacak.

Courtouis ve Valverde, sakatlıkları nedeniyle milli arada milli takımlarında forma giyemeyecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.