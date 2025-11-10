İspanya La Liga'da son olarak Rayo Vallecona ile deplasmanda golsüz berabere kalan Real Madrid'e iki yıldız oyuncusundan kötü haber geldi.



Real Madrid'in yaptığı açıklamaya göre Federico Valverde ve Thibaout Courtouis sakatlık geçirdi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre her iki yıldız da 2 haftaya yakın sahalardan uzak kalacak.



Courtouis ve Valverde, sakatlıkları nedeniyle milli arada milli takımlarında forma giyemeyecek.